Pedullà: “Milan? Se Lukaku è riuscito a farsi liberare allora pure Ziyech può”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della sessione appena iniziata. Sul Milan ci sono delle novità

Redazione Il Milanista

Sul proprio sito ufficiale ha parlato il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà il quale sul Milan ha detto: "Hakim Ziyech è una grande occasione per il Milan, possibilmente da non fallire. Più o meno come Lukaku, anche se qui stiamo parlando di cifre diverse. Ma l’analogia consiste nel fatto che la nuova proprietà Blues non ha intenzione di trattenere gente che ha intenzione di fare una nuova esperienza altrove”.

Ancora Pedullà su Ziyech

“Se pensiamo che Lukaku è riuscito a farsi liberare malgrado un esborso da 115 milioni risalente alla scorsa estate, il pressing per Ziyech da parte del Milan può avere buone possibilità di riuscita. L’ingaggio dai 6 milioni netti non aiuta, il fatto di poterlo prendere a titolo definito darebbe dei vantaggi. Ziyech sarebbe la pedina ideale per un pieno di fantasia e non solo sulla fascia, il suo nome è a caratteri cubitali da tempo sul taccuino di Maldini. Esattamente come quello di De Ketelaere, qui forse la concorrenza è più alta e le cifre salgono per il rischio asta. Insistere sarebbe una svolta rossonera. Ma il Milan vuole partire dagli ultimi trenta metri, dopo aver acciuffato Origi, proprio per dare a Pioli una squadra ancora più forte a livello di classe e fantasia". Queste le parole del noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale.

Anche Fabio Caressa ha parlato invece delle due milanesi e del campionato scorso

“I nerazzurri partivano con una rosa e un budget di mercato diverso, nonostante gli addii di Lukaku e gli altri. Il Milan ha sempre puntato sui giovani. Il gioco di Simone Inzaghi è stato più spettacolare, anche se non è stato sempre così. Il Milan di Stefano Pioli, invece, è stato molto concreto. La differenza l’ha fatta anche la porta, dove Maignan è stato assolutamente straordinario. L’errore di Radu non è stato decisivo, però anche Handanovic ha fatto anche il suo. L’attacco dell’Inter è stato migliore perché nonostante Leao, Lautaro Martinez e compagni giravano meglio. A centrocampo meglio i nerazzurri, anche se il campionato è cambiato quando nel derby il centrocampo di inzaghi non ha tenuto benissimo e poi ha pagato l’assenza di Marcelo Brozovic, però nel complesso meglio loro”. Queste le parole di Caressa sul suo canale YouTube.