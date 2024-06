Milan, le alternative a Zirkzee sono Dovbyk, Depay e Demerovic

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato proprio della situazione attaccante in casa Milan. Ecco il punto nel suo editoriale...

Luca Marchetti , esperto di calciomercato , ha parlato proprio della situazione attaccante in casa Milan . Ecco il punto nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

"Anche al Milan le situazioni evolvono. Lo stallo nella trattativa di Zirkzee porta i rossoneri a valutare (anzi a riprendere in considerazione) anche altri attaccanti. Uno è certamente Dovbyk, attaccante ucraino del Girona che è stato visionato anche nell’ultima partita della sua nazionale a cui si aggiunge Demerovic, attaccante bosniaco dell’Augusta. Il costo del cartellino per Demerovic è di 25 milioni di euro (anche se c’è margine) e c’è già il gradimento del giocatore al trasferimento. Nell’ultima stagione 26 anni, 15 gol, 10 assist in Bundesliga. E nel frattempo è stato sondato anche Depay, che dal primo luglio sarà svincolato dall’Atletico Madrid".