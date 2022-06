Milan in attesa: Zaniolo parlerà con la Roma la prossima settimana

Claudio Vigorelli , agente che cura gli interessi del calciatore, si incontrerà con la dirigenza giallorossa la prossima settimana per fare il punto della situazione e capire se ci sono i presupposti per continuare insieme . Il contratto del nativo di Massa scade a giugno 2024 , la Roma dovrà optare o per il rinnovo o per la cessione . La prossima finestra di mercato sarà l'ultima per evitare di svendere il ragazzo e il Milan, così come i bianconeri di Agnelli monitorano attentamente. La volontà del ragazzo sarebbe quella di restare a Roma, specie dopo un anno intenso coronato con la vittoria della Conference League. Al tempo stesso però, non snobba l'interesse né dei rossoneri né della Vecchia signora.

Il vero ostacolo alla trattativa per il Milan è stato e sarà trovare l'intesa con la Roma per il prezzo del calciatore. I rossoneri infatti avrebbero offerto circa 35 milioni di euro ma i capitolini chiedono 60 milioni, quasi il doppio. Ecco perché recentemente si è parlato anche di un possibile inserimento di contropartite. Saelemakers è stato offerto ma Mourinho non gradisce particolarmente il profilo e avrebbe spinto per Ante Rebic. Le cifre restano alte per il momento e il Milan sembra aver virato su altri obiettivi di mercato, specie ad una pista che porta dritto in Belgio. I rossoneri al prezzo di Zaniolo potrebbero chiudere per due profili, ma sul centrocampista azzurro non si escludono colpi di scena. Nei prossimi giorni, dopo l'incontro, il quadro sarà più chiaro.