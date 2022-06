Milan – Zaniolo è in vendita: Maldini studia una nuova offerta

1 di 2

Nicolò Zaniolo

Il tempo va e passano le ore - come dice un famoso brano di Alex Britti - ma le garanzie restano. E Nicolò Zaniolo continua ad essere un obiettivo primario dei milanisti. Per carità, non è l'unico anche perché nel calciomercato (e non solo) bisogna tutelarsi. Sempre. Ma il Milan non demorde e sogna Zaniolo.

La certezza

Zaniolo sarebbe la punta di diamante per l'attacco meneghino. Per il presente sicuramente, per il futuro ancora di più. Già perché il classe 1999 ha tutto il futuro di fronte a sé. Che possa essere a tinte rossonere? I casciavit lo sperano. La certezza ad ora è che l'azzurro non voglia per nessuna ragione pensare al rinnovo coi capitolini almeno fino al prossimo settembre. Tradotto: quando terminerà il calciomercato.

A riportarlo è il suo agente, Claudio Vigorelli, in accordo col dg giallorosso Tiago Pinto. E sarebbe anche una scelta giustificata. Da una parte la Roma punta a fare un'enorme plusvalenza, utile sia per il bilancio che per la liquidità. Dall'altra l'ex Inter pensa che sia arrivato il momento di cambiare aria, magari per un top club e per la Champions. Maldini e Massara studiano la nuova offerta: Zaniolo si avvicina sempre di più<<<