Milan, non solo Zaniolo: anche Asensio nel mirino! Il Real però spara alto

Milan, quanti nomi per la tua trequarti. Da De Ketelaere, passando per Zaniolo a Marco Asensio. Sì, ma chi sbarcherà a Milano Linate?

Redazione Il Milanista

Il Milan punta al grande colpo per la trequarti. Lo vuole, lo brama, lo sogna. Quel grande nome è di un'importanza capitale per tutto l'ambiente meneghino. Sì perché, se dovesse effettivamente arrivare, permetterebbe sia alla squadra di svoltare da un punto qualitativo e non solo, ma darebbe anche quel senso di consapevolezza in più. Come a dire: "Io sono il Milan, ho vinto lo Scudetto, ho una rosa da far paura e... hai visto il mio nuovo gioiello? Con lui in campo vi sbraniamo!" Non fa una piega, ma a che punto siamo con le trattative? Sbarcherà davvero?

Come detto, il Diavolo, per restare a quei livelli, deve necessariamente aggiornare e rinforzare la propria rosa. E i nomi accostati ai campioni d'Italia sono tanti: da De Ketelaere a Zaniolo e, dulcis in fundo, Marco Asensio. Se il primo rimane legato ad un addio consequenziale di Rebic, gli altri due nomi rappresenterebbero la stella del tridente milanista. Coloro che potrebbero garantire le fortune del Milan, un po' come le ha fatte l'ultima stagione Rafael Leao. Vero, tutto molto interessante ed estremamente valido. Ma qui abbiamo bisogno di certezze, di realtà. E allora quali sono queste realtà?

Per Zaniolo ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Maldini e Massara, una volta ufficializzato il loro rinnovo, presenteranno una nuova offerta per l'azzurro. Non è un mistero che il capitolino accetterebbe una nuova sfida. Per Marco Asensio invece, beh, lui sì che rappresenterebbe la stella più luccicante. Prodotto della cantera galactica, cresciuto nel mondo blancos e vincitore di numerosi trofei. Perché non scegliere lui? La risposta vien da sé. Secondo As, il Real Madrid sarebbe anche disposto a cedere la sua stellina. Di più: non vedrebbe l'ora di realizzare una plusvalenza. Il problema è la cifra richiesta: ben 40 millioni di euro. Troppi secondo il mitico tandem dirigenziale. Maldini e Massara, infatti, sarebbero disposti a versare al massimo 30 milioni di euro. Distanza non eccessivamente ampia ma si riuscirà a colmarla? Lo scopriremo, quel che è certo è che Asensio quasi sicuramente cambierà squadra. Il Milan spera.