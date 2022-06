Milan, Zaniolo: Maldini vuole provarci ma la Roma spara altissimo

Il vero ostacolo è rappresentato dalla resistenza giallorossa. La squadra allenata da Mourinho non scende dalla valutazione di 50 milioni di euro del calciatore. Il Diavolo non può spingersi a spendere una cifra così importante, servirebbe un'uscita di primissimo livello per ragionare su un costo così alto. Tuttavia Zaniolo ha il contratto in scadenza nel 2024 e i discorsi per un suo rinnovo del contratto non sembrano raggiungere i risultati sperati dalla dirigenza dei Friedkin. L'idea di un suo prolungamento con la Roma è ancora lontana dalla concretizzazione e Maldini può fare leva sulla situazione contrattuale del giocatore per provare il colpo. Se il calciatore dovesse restare nella capitale senza trovare un accordo per il rinnovo, questa stagione sarebbe l'ultima possibilità per la Roma di non venderlo a cifre più basse vista la scadenza del contratto.