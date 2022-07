Milan, spunta un altro nome per la mediana: è in Serie A, ma non è Zakaria

Il Milan è al lavoro. Sul campo ma anche nel mercato. E oltre alle cessioni e a De Ketelaere, ci sarebbe un nome nuovo per la mediana

Il Milan, si sa, cerca urgentemente un mediano per la nuova stagione. La partenza di Franck Kessié con destinazione Barcellona è stata un duro colpo per la mediana rossonera. Lui che sarebbe potuto diventare un elemento trainante e fondamentale per il Diavolo, ha deciso di porre la parola fine. Lui che batte i rigori ed ha una notevole forza fisica oltre che ottimi tempi di inserimento in area di rigore, se n'é andato. E ora Massara e Maldini dovranno risolvere questo piccolo ma grande problema: chi prendere al suo posto?

Il nome più caldo, lo sappiamo, è quello di Renato Sanches. Il portoghese non è - solo - il sogno di mezza estate. Di più: è il sogno di tutto il 2022, se non oltre. Eppure ogni giorno che passa sembra sempre più difficile che possa arrivare. Il PSG preme molto violentemente sul calciatore e il Milan rischia seriamente di rimanere a mani vuote. Ed ecco che spuntano due nomi provenienti direttamente dalla Serie A. Il primo, Denis Zakaria, ve ne abbiamo parlato già qualche giorno fa. Allegri e Cherubini stessi non lo ritengono così fondamentale nel progetto bianconero: di fronte ad un'offerta congrua sarebbero anche disposti a lasciarlo partire anche solo dopo circa 6 mesi dal suo arrivo a Torino. Il problema è il prezzo. Servono almeno 25 milioni per fargli cambiare squadra. Troppi soldi.

Ed ecco che spunterebbe una seconda opportunità. E fa al caso di Eljif Elmas, il centrocampista tutto fare del Napoli. La scorsa stagione, grazie alla cura Spalletti, il macedone si è esaltato ed è stato autore di gol decisivi e di fondamentale importanza. Non solo: il classe 1999 ha conclusa una superba stagione a quota 7 reti e 6 assist. Un bottino superlativo per uno che fa di professione il centrocampista centrale. E allora, non è un mistero che il mitico tandem l'abbia messo sott'occhio. Non se ne sta parlando perché il Diavolo sta lavorando sotto traccia, ma è possibile che nei prossimi giorni ci sia l'offerta decisiva per farlo trasferire al nord, in direzione Milano.