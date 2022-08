Zaccheroni è sicuro: “Milan? I giovani sono fortissimi, cresceranno ancora!”

Alberto Zaccheroni non ha dubbi. Quando parla del Milan, l'ex tecnico, fra le tante proprio dei meneghini, è sempre fiducioso e non perde mai l'occasione di poter celebrare la sua ex squadra . E lo ha fatto anche stavolta. Anche perché se in un posto in passato ti sei trovato divinamente bene, allora è normalissimo che anche a distanza di tanti anni, continui a decantarlo. Sarebbe un bel problema se non fosse così . E Zaccheroni non ha deluso, anzi, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni al miele sul gruppo squadra e sui calciatori che lo compongono.

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Zac si è voluto concentrare in particolare sulle possibilità attuali ma anche future di questo Milan, a che punto del percorso si ritrova ora come ora ma anche sui traguardi che potrà raggiungere. E noi, senza batter ciglio, vi riportiamo direttamente qui di seguito in anteprima solo per voi cari amici de IlMilanista, le affermazioni rilasciate da Alberto Zaccheroni. A voi le sue parole: "Come dice giustamente Pioli questo è un gruppo, per età, a inizio ciclo. Ma allo stesso tempo è una squadra che ha già vinto e che con un anno in più di esperienza potrà avere consapevolezze maggiori. Penso ai ragazzi: Kalulu crescerà, anche se ha già fatto divinamente bene, così come i big Tomori, Theo, Tonali, Bennacer, lo stesso Leao. Sono tutti in rampa di lancio".