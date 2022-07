Milan, 364 milioni sequestrati ad Elliott: c’è di mezzo Yonghong Li

Il fondo Elliott non ha problemi soltanto con Blue Skye, che ha messo sotto accusa la cessione rossonera a Redbird Capital chiedendo un risarcimento. La società gestita da Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo detiene il 4,27% delle quote della Project RedBlack. Società che detiene a sua volta il 99% delle quote della Rossoneri Investment. Ma non è l'unica ad aver intrapreso azioni legali nei confronti del fondo americano.