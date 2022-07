Milan, il neo acquisto incanta già tutti: ecco in anteprima le sensazioni!

Chi se lo sarebbe mai aspettato? Penso nessuno. Eppure il nuovo calciatore del Milan ha stupito tutti nell'ultima amichevole!

Redazione Il Milanista

Il neo acquisto del Milan sembra già aver convinto tutti. È bastata solamente un'amichevole per poter far risaltare al meglio le sue doti. In Milan-Lemine Almenno, il giocatore in questione è stata la stella che ha brillato più di tutti, con la sorpresa di tutti i presenti. Si pensava che, dato il suo arrivo da un altro campionato, potesse faticare un po' di più ad inserirsi nei meccanismi rossoneri. E invece ha avuto molta meno difficoltà del solito, per la felicità dei tifosi ma non solo, anche di tutta quanta la dirigenza milanista.

E il calciatore in oggetto di dibattito altro non è che l'ex Girondins de Bordeaux Yacine Adli. Il classe 2000 ha impressionato (e non poco) per la marcia che ha impresso nell'amichevole. E La Gazzetta dello Sport ne ha fatto un'analisi molto lucida e delucidativa. Ma non solo, ha dato anche qualche indicazione sul suo utilizzo in campo. Queste le riflessioni: "L'annata trascorsa in prestito al Bordeaux sembra che sia servita ad Adli per portarsi avanti col lavoro: con i compagni parla già in italiano e sembra aver studiato i movimenti e le giocate del 4-2-3-1 di Pioli. Un po’ trequartista e un po’ falso 9, Adli ha servito l’assist per l’1-0 di Messias (anche lui fra i più brillanti) e disegnato il corner da cui è nato il 3-0 di Gabbia in mischia. Il secondo gol invece è tutto di Rebic, capitano per l’occasione."

Insomma un'analisi estremamente buona e che fa ben sperare per la stagione avvenire. Se effettivamente il classe 2000 riuscirà a confermare tutto il suo valore dimostrato in questa prima uscita, beh allora sarà sicuramente un jolly più che utile sia a partita in corso, sia a far rifiatare i titolare come quel Brahim Diaz e quel Charles De Keteleare - sperando che possa verosimilmente sbarcare in quel di Milano. Di più, di fronte ad un Adli del genere, allora potrà anche essere risparmiato un ulteriore acquisto: niente di meno che Hakim Ziyech, che tanto sta facendo dannare i dirigenti rossoneri. Staremo a vedere, quel che è certo è che da ieri il Milan ha scoperto una stellina nel suo scacchiere pronta ad esplodere.