Milan, Wijnaldum può arrivare solo a una condizione: i dettagli

Tra queste è spuntata la candidatura di Georginio Wijnaldum , offerto ai rossoneri tramite intermediari. L'olandese al PSG non trova spazio e potrebbe liberare il posto proprio per l'approdo ai parigini di Renato Sanches. Nell'ultima stagione l'ex Liverpool non ha disputato un campionato all'altezza delle aspettative, in controtendenza rispetto agli anni in Inghilterra, dove si era imposto come un giocatore di altissimo livello. Il suo futuro, con ogni probabilità, sarà lontano dalla capitale francese con il calciatore che spera di rilanciarsi. I suoi agenti stanno cercando una sistemazione per l'ex campione d'Europa e tra le squadre a cui hanno proposto il proprio assistito c'è anche il Milan .

Per caratteristiche garantirebbe a Stefano Pioli tanto dinamismo e qualità. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, è un vero e proprio jolly. Sarebbe un ottimo sostituto per rimpiazzare Kessié. Il grande ostacolo all'affare però è rappresentato dall'ingaggio: l'olandese a Parigi percepisce uno stipendio da 9 milioni netti a stagione. Ecco che allora la pista si è subito raffreddata ma potrebbe riprendere piede solo ad una condizione. Come scrive IlCorriereDelloSport, un suo arrivo ai rossoneri sarebbe possibile soltanto in prestito e solo se il PSG contribuirà al pagamento di una parte del suo stipendio, troppo alto per i parametri economici dei rossoneri. Maldini e Massara sono alla finestra ma non hanno fretta. Per ora la priorità resta un trequartista e un difensore centrale, con la dirigenza rossonera che penserà prima a chiudere le trattative in quei reparti.