Milan-Vranckx, ora ci siamo: tutti i dettagli della trattativa

I rossoneri sono vicini a chiudere le trattative con il Wolsfburg per l'ultimo tassello da aggiungere alla rosa di Pioli: le cifre

Redazione Il Milanista

Paolo Maldini ha accelerato le operazioni nell'ultima settimana per regalare a Pioli gli ultimi due tasselli per rinforzare la rosa. Prima la chiusura della trattativa per Malick Thiaw, a pochi minuti dal fischio finale di Milan-Bologna. Ora è il turno del mediano. Dalla partenza di Frank Kessié il Milan ha inseguito un calciatore che potesse colmare il vuoto lasciato dall'ivoriano. Tra i tanti nomi attenzionati dal Milan, la corsa si è piano piano ridotta ad un solo nome, quello di AsterVranckx, centrocampista belga di proprietà del Wolsfburg. Con gli altri nomi sulla lista il Milan non è riuscito ad affondare. Come per Renato Sanches, il grande obiettivo sfumato. O come per Onyedika, valutato in maniera eccessiva dai danesi del Midtjylland.

A spuntarla è stato Vranckx, centrocampista classe 2002. Un ragazzo di grandissima prospettiva che compirà 20 anni il prossimo 4 ottobre. Negli ultimi giorni i contatti tra la dirigenza rossonera e quella del Wolsfburg sono stati frequenti, alla ricerca dell'intesa giusta per definire l'operazione. Com'è noto, il Milan avrebbe chiuso almeno una delle due operazioni in prestito con diritto di riscatto. Formula scelta dai rossoneri per risparmiare nell'immediato. Thiaw è arrivato a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro e con Vranckx si sta definendo l'affare in prestito.

Nei giorni scorsi ballava qualche milione e c'era distanza sulla cifra per il riscatto del calciatore. Ora l'affare dovrebbe essersi sbloccato. Operazione da 2 milioni di prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, con l'aggiunta del 15% sull'eventuale rivendita del belga in favore dei tedeschi. Diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di 20 presenze in rossonero. Nelle ultime ore c'era stato un avvicinamento, ora le parti sembrerebbero aver trovato la quadra per il via libera al passaggio al Milan. Per Vranckx pronto un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione.