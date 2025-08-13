Milan, aggiornamento su Vlahovic: secco “no” a un club di Premier

Il Milan continua a seguire con interesse l’evolversi della questione legata al futuro di Dusan Vlahovic. Ecco l’ultima novità

Il calciomercato del Milan ruota intorno alla ricerca del nuovo attaccante, con i fari puntati principalmente su Dusan Vlahovic. Il futuro del serbo è ancora oggi un grande punto interrogativo.

Si è creata una situazione di stallo tra il giocatore e la Juventus. Vlahovic non ha alcuna intenzione di prolungare il suo accordo alle condizioni attuali. Da parte sua la Vecchia Signora vorrebbe ridiscutere l’ingaggio e spalmarlo su più anni.

Tuttavia il giocatore e il suo entourage non si sono mostrati favorevoli alla minima apertura, con i rapporti che si stanno facendo sempre più tesi.

L’ultimo aggiornamento sulla questione riguarda il secco “no” detto da Vlahovic a un’offerta di un club di seconda fascia della Premier League (il West Ham o l’Everton). L’attaccante non vuole infatti accontentarsi di proposte inferiori alle sue aspettative. Il Milan resta alla finestra, curioso di capire come si evolverà la situazione.