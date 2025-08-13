Milan, De Winter a disposizione già per la Coppa Italia?
Milan, De Winter a disposizione già per la Coppa Italia?

Giulia Benedetti
MILANO
13 Agosto, 14:24
Koni De Winter svolgerà oggi il primo allenamento con il Milan. Domenica sera sarà già in campo con la maglia rossonera?

Il Milan si appresta ad annunciare Koni De Winter come suo nuovo acquisto. Dopo aver svolto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva nella giornata di ieri, oggi il difensore è atteso a Milanello per il suo primo allenamento.

Nuovo inizio

Il giovane belga è pronto a unirsi ai suoi nuovi compagni sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il suo arrivo dà un segnale forte circa le ambizioni del club rossonero, soprattutto in vista della partita di Coppa Italia contro il Bari.

In campo già domenica?

Il Diavolo sarà infatti impegnato domenica 17 agosto alle 21:15 a San Siro per i 32esimi di finale della competizione. De Winter potrebbe fare il suo esordio proprio in questa partita. La sua presenza, anche solo in panchina, aggiunge profondità e varie opzioni tattiche a disposizione dell’allenatore.

