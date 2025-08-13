Milan, scudetto possibile? Marchegiani crede nei rossoneri…
Milan, scudetto possibile? Marchegiani crede nei rossoneri…

Stefania Palminteri
MILANO
13 Agosto, 14:42
In casa del Milan c’è grande voglia di riscatto e di non ripetere gli errori del passato. Chissà che non si possa puntare allo scudetto…

Sta per iniziare la nuova stagione del Milan che si spera possa essere migliore di quella appena conclusa. I rossoneri sono fuori da tutte le coppe europee, ma questo permetterà agli uomini di mister Allegri di lavorare meglio e per più tempo sulle gare di campionato.

Il Diavolo ha la grande opportunità di imitare il percorso svolto lo scorso anno dal Napoli, culminato poi con la vittoria dello Scudetto. Di questo avviso è l’ex portiere Luca Marchegiani, che ha rilasciato un’intervista a QS.

Voglia di riscatto per il Milan

Il Milan che le coppe non le ha può essere il nuovo Napoli? Sì, il paragone ci sta. Poi ha preso un allenatore che sa come si vince, e come il Napoli un anno fa, è reduce da una stagione in cui ha reso al di sotto del proprio potenziale. Quindi anche i giocatori che già c’erano possono dare di più. Poi c’è Tare, che è uomo di campo, esperto e con personalità, una figura che un po’ era mancata nel raccordo tra società e campo”.

