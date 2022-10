Milan, vincere a San Siro per fugare ogni dubbio: ecco quando segnare

Questo pomeriggio a San Siro andrà in scena l’attesissimo big match tra Milan e Juventus. I rossoneri sono alla ricerca di riscatto, dopo la pesante sconfitta subita in Champions League contro il Chelsea. Gli uomini di Pioli vogliono dimostrare di non essersi lasciati abbattere da questo risultato, ma vogliono ripartire subito. I Diavoli sono infatti consapevoli della necessità di vincere questo scontro diretto, soprattutto per non prendere troppo distacco dalla prima postazione. Dall’altra parte invece i bianconeri sono alla ricerca della prima vittoria in trasferta della stagione.