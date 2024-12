Milan, vietata la vendita dei biglietti ai tifosi della Stella Rossa: il motivo

Il prefetto di Milano , Claudio Sgaraglia, ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi della Stella Rossa per il match in programma a San Siro l’11 dicembre contro il Milan .

Come riferito da MilanoToday: “Il pericolo di scontri non è con la tifoseria rossonera, ma quello che si temeè un possibile "scontro" tra tifosi serbi e romanisti. Questo per i fatti del 4 febbraio 2023, quando un gruppo di tifosi serbi era entrato in contatto con tifosi giallorossi a margine di Roma-Empoli. Ai tifosi della Roma erano stati rubati due striscioni: uno di questi era stato poi esposto, rovesciato, durante una partita della Stella Rossa in Serbia".