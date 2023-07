Milan, vicinissimo l’accordo per Chukwueze: arriva il gemello di Leao

Il Milan è vicinissimo a chiudere la trattativa per portare Samuel Chukwueze in rossonero. Arriva il gemello di Leao

Dopo la chiusura per Okafor, ora il Milansta lavorando per portare in rossonero anche Samuel Chukwueze. Dopo settimane di trattative infatti, si era raffreddata la pista che portava al nigeriano. Nelle ultime ore invece il club di via Aldo Rossi è tornato prepotentemente sul giocatore offensivo, che arriverà presto alla corte di Pioli.