Milan-Vicenza: Formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Si conclude oggi il precampionato del Milan, dopo il mini ritiro in Austria e Ungheria. Dopo l'impegno di oggi i riflettori saranno puntati sulla prima giornata di campionato in programma sabato 13 agosto alle ore 18:30 contro l'Udinese. I rossoneri sono pronti a scendere in campo tra meno di un'ora per l'ultima sfida amichevole di questa prestagione contro il Vicenza. Calcio d'inizio fissato alle ore 19:00. La gara sarà visibile in diretta su Sportitalia e, in streaming, sul sito ufficiale dell'emittente televisiva. Tanta attesa per i nuovi acquisti con De Ketelaere che dovrebbe giocare da subentrato uno spezzone di partita.