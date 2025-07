Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Il Milan continua la sua preparazione atletica al centro sportivo di Milanello per prepararsi nei migliori dei modi per l’inizio della tournée estiva

Ufficiale Terracciano

Pietro Terracciano è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan e si appresta a diventare il secondo portiere della rosa meneghina. È arrivato dalla Fiorentina con un contratto biennale per fare il vice Maignan e indosserà la maglia numero 1.

Notizie positive per Pubill

Igli Tare sta cercando di prendere Marc Pubill dell’Almeria per rinforzare la fascia sinistra della difesa. Ieri il Milan ha inviato dei membri dello staff medico per visitare il giocatore e controllare le condizioni del suo ginocchio. Gli esiti sono stati positivi e perciò c’è stato il via libera per prenderlo.

Priorità in attacco

Il vero obiettivo per l’attacco resta il giovane Rasmus Hojlund del Manchester United. L’attaccante danese si è già fatto conoscere in Serie A quando giocava con l’Atalanta, prima di trasferirsi in Premier. Il Diavolo vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto.