Verso Milan-Verona: la designazione arbitrale del match di San Siro

Sabato pomeriggio alle ore 15:00 il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro l'Hellas Verona di Marco Baroni, nel match valevole per la 5a giornata del campionato di Serie A. I rossoneri occupano il terzo posto in classifica a quota 9 punti, mentre gli scaligeri sono leggermente sotto a quota 7. Sarà una gara fondamentale per i meneghini che vorranno riscattare la figuraccia del derby della Madonnina e tornare alla vittoria. Ma ora scopriamo insieme la designazione arbitrale del match tra i diavoli e i gialloblù.