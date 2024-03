Verso Verona-Milan: l’analisi degli avversari, non solo Folorunsho

Seconda trasferta di fila per il Milan. Archiviata la sfida di Praga, che ha permesso ai rossoneri di raggiungere i Quarti di finale

Stefania Palminteri Redattore 17 marzo 2024 (modifica il 17 marzo 2024 | 15:01)

(fonte: acmilan.com) Seconda trasferta di fila per il Milan. Archiviata la sfida di Praga, che ha permesso ai rossoneri di raggiungere i Quarti di finale di una competizione europea per la seconda stagione di fila, è già il momento di recarsi a Verona per il Milan. E di rimettere la testa sul campionato. Quella del Bentegodi sarà una partita insidiosa. I padroni di casa davanti al proprio pubblico non hanno ancora perso una partita da inizio 2024 (2V, 2N). E potrebbero rimanere imbattuti in tutte le prime cinque gare casalinghe in un singolo anno solare per la prima volta dal 2013 (sei successi nelle prime sei in quel caso).

Inoltre, i gialloblù arrivano da due vittorie consecutive senza subire gol (1-0 contro Sassuolo e Lecce). E proveranno ad ottenere tre successi di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2013, mentre non ci riescono abbinando a ciascuno di essi un clean sheet addirittura da aprile 2000 - serie di quattro con Prandelli alla guida in quel caso. Dall'altra parte, anche i rossoneri stanno vivendo un buon momento di forma. Il Milan ha perso solo una delle ultime 13 partite in Serie A segnando in media due gol a partita nel periodo. In trasferta, la formazione guidata da Pioli sta segnando tanto: 2.4 gol negli ultimi cinque match di campionato lontano da casa e, in generale, vanta il secondo miglior attacco esterno del torneo con 29 reti all'attivo.

L'Hellas è una squadra che manovra poco - appena 91 sequenze su azione da almeno 10 passaggi, dato più basso in questa Serie A - ma che si difende con molta aggressività. I gialloblù sono primi per duelli ingaggiati nel campionato corrente (104.9 in media a partita), secondi per palloni recuperati (55.6 a gara, meno solo dell'Atalanta) e terzi per respinte difensive (20.5 per match, dietro a Udinese ed Empoli). Una volta entrata in possesso del pallone, la formazione allenata da Marco Baroni riparte velocemente per cercare di cogliere impreparate le difese avversarie. Soltanto Inter (nove) e Napoli (sei) hanno realizzato più gol del Verona (quattro) in seguito a contropiede nella Serie A 2023/24.

Un'altra delle armi a disposizione dell'Hellas è il tiro da fuori: ben cinque delle ultime otto reti degli scaligeri in Serie A sono arrivate da fuori area, incluse le ultime due - decisive per le vittorie per 1-0 contro Sassuolo e Lecce. La retroguardia rossonera, quindi, dovrà stare attenta a non lasciare spazio ai tiratori avversari, cercando anche di invertire la tendenza che, fino ad ora, ha fatto sì che nessuna squadra abbia subito più reti del Milan da fuori area nel campionato in corso - sette, al pari di Sassuolo, Frosinone, Udinese e Juventus.

