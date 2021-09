Zanetti: “Buttato il cuore oltre l’ostacolo: dobbiamo essere più cinici”

Ecco le parole del tecnico del Venezia Paolo Zanetti al termine del match perso contro il Milan

Al termine di Milan-Venezia è intervenuto il tecnico dei lagunari Paolo Zanetti ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole all'emittente satellitare: “Non ho molto da recriminare, la mia squadra oggi ha buttato il cuore oltre l’ostacolo. Quando si fanno partite difensive si rischia di prendere gol, quando hanno inserito certi valori siamo andati in difficoltà. Ho visto varie partite loro, stasera li abbiamo messi in difficoltà rispetto ad altre partite a senso unico. Gli abbiamo reso la vita difficile. È stato il massimo che potevamo fare, in alcune situazioni potevamo essere più cinici”.