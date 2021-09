Milan-Venezia, Top e Flop: il migliore e il peggiore in campo a San Siro

Il Milan archivia la pratica Venezia con due reti, arrivate entrambe nella seconda frazione di gioco. Ecco i Top e i Flop di San Siro

Ci pensa Theo. Il terzino francese gioca un'altra gara delle sue, anche se non per tutti i 90'. Pioli infatti aveva deciso di farlo riposare, concedendo spazio e fiducia a Ballo-Toure. L'ex Monaco prova a farsi vedere con qualche spunto interessante sulla fascia sinistra e non soffre in fase difensiva. Ha grandi margini di crescita e, sicuramente, osservare Theo può solo che fargli bene. Certo con un concorrente così sarà difficile diventare uno dei titolari di Pioli. L'ex Real Madrid si scatena come mette piede in campo: il solito treno in transizione offensiva. Bravo a raccogliere alla perfezione il cambio di gioco di Bennacer per il goal del vantaggio e poi a chiudere al meglio l'ottima iniziativa di Saelemaekers, fissando il risultato sul 2-0. Pioli gli concede un po' di riposo, ma lui non sembra averne bisogno.