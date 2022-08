Milan, dal 10 agosto parte la vendita dei biglietti per il derby

Dal 10 agosto sarà possibile acquistare i biglietti per il derby di Milano, in programma a San Siro il 3 settembre.

Mancano davvero pochi giorni e poi tornerà finalmente la Serie A. Il Milan si è allenato durante il ritiro estivo per non perdere la forza e l’entusiasmo dello scorso anno, che hanno permesso ai rossoneri di vincere lo scudetto. L’obiettivo della stagione è ovviamente provare a replicare quanto di buono fatto lo scorso campionato e tentare di vincere lo scudetto per due anni di fila. I diavoli sanno di dover battere le avversarie, primi tra tutti i nerazzurri. Proprio il derby di Milano sarà nelle prime giornate di campionato e vincerlo è il primo tassello essenziale per iniziare la scalata. Proprio in vista del big match del 3 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti per la stracittadina dal 10 agosto. Ecco il comunicato apparso sul sito acmilan.com: