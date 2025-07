Milan, nuovo nome per la difesa: la recensione fa ben sperare!

Il nome di un nuovo difensore è stato appena accostato al Milan. Vediamo cosa ne pensa un ex giocatore rossonero

Il Milan è al lavoro per cercare dei rinforzi in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Igli Tare da quando è arrivato in rossonero si è messo all’opera per donare nuova linfa a mister Allegri.

Nuovo profilo

Nelle ultime ore è emerso il nome di un nuovo giocatore accostato al Milan. Si tratta di Vanderson, difensore brasiliano del Monaco. Proprio di lui ha parlato il connazionale Marcos Cafù, ex difensore del Milan.

Su Vanderson

“È reduce da una stagione fantastica nella quale ha giocato molto e bene. E secondo me può crescere ancora tantissimo, non a caso è titolare con la Nazionale di Ancelotti. Vanderson è un top”.