Milan, Tare scatenato: preparati tre colpi in entrata

Igli Tare sta lavorando per portare ben tre nuovi giocatori al Milan. Ecco gli aggiornamenti di tutte le situazioni

Dopo gli arrivi di Ricci, Modric e Terracciano, in casa del Milan ci si prepara all’arrivo di altri rinforzi. Il direttore sportivo Igli Tare sta pensando di portare in rossonero altri tre giocatori.

Primo rinforzo

Il primo nome sulla lista è quello di Pervis Estupinan del Brighton. Il classe 1998 è considerato il rinforzo naturale per la fascia sinistra della difesa. Il club meneghino ha presentato una seconda offerta da 15 milioni di euro, bonus esclusi. Non si vogliono superare i 20 milioni, mentre con l’ecuadoriano è già stato trovato un accordo per un quadriennale da 2,5 milioni.

Secondo colpo

Il secondo profilo monitorato è quello di Ardon Jashari del Club Brugge. Il giocatore non è stato convocato per la Supercoppa di Belgio di oggi pomeriggio. Inoltre ieri gli intermediari erano presenti a Casa Milan per discutere con Tare dell’operazione.

Ultima situazione

L’altro innesto riguarda Marc Pubill dell’Almeria per rafforzare la fascia destra. Il club meneghino ha ricevuto il via libera dopo gli esiti positivi dei test preliminari. Il club spagnolo chiede almeno 15 milioni per il suo giocatore. Nei prossimi giorni sono attese novità in entrata.