Milan, si valuta il profilo del futuro allenatore: attenzione a De Zerbi

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Attenzione al profilo di Roberto De Zerbi

Giulia Benedetti Redattore 25 aprile 2024 (modifica il 25 aprile 2024 | 16:54)

Dopo le delusioni rimediate in questa stagione, in casa Milansi è sicuri di voler attuare una rivoluzione in estate. Il primo a salutare il club al termine della stagione sarà Stefano Pioli, che dal prossimo anno non sarà più l’allenatore dei rossoneri.

Gerry Cardinale è rimasto profondamente deluso dalla sconfitta ricevuta nel Derby della Madonnina e ha accelerato la ricerca del futuro tecnico. Sono tanti i profili monitorati dalla dirigenza, tra i quali spicca il nome di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton.

De Zerbi ha così commentato l’accostamento al Milan: “Sono nel mondo del calcio da 30 anni e so che se giochi bene o fai bene in panchina la gente parla di te e il mercato viene di conseguenza. Ho l’esperienza giusta per rimanere concentrato e tenere gli occhi solo sul Brighton, ho un contratto con il club e amo i miei giocatori. Di sicuro dobbiamo parlare del progetto da portare avanti perché la motivazione è alla base del mio lavoro. Non ho ancora parlato con Tony Bloom dei prossimi obiettivi e dei nuovi piani, ma ne parleremo nei prossimi giorni”.

