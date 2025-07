Milan, tra uscite ed entrate: la priorità resta l’attacco

In casa del Milan si sta cercando di dare un nuovo volto all’attacco del futuro. Vediamo gli ultimi aggiornamenti

In casa del Milan non si sta lavorando soltanto alle entrate, ma anche alle uscite. Ci sono infatti dei giocatori considerati degli esuberi che dovranno necessariamente essere ceduti nel corso delle prossime settimane.

Attacco da risolvere

La questione principale da risolvere resta quella legata all’attacco rossonero. I meneghini devono trovare un centravanti di riferimento, che possa diventare il bomber trascinatore della squadra. Prima di prendere un nuovo innesto però dovrà essere ceduto Alvaro Morata.

Aggiornamenti importanti

Nelle ultime ore è arrivata una notizia importante. Il Galatasaray è vicino a chiudere per Victor Osimhen. Se quest’affare dovesse andare in porto, allora il club turco lascerebbe andare Morata al Como.

Si attendono sviluppi

Questo scenario potrebbe influenzare il mercato degli attaccanti in Serie A. Per questo motivo Tare sta monitorando ogni evoluzione, con il profilo di Dusan Vlahovic attenzionato in particolar modo per rafforzare il Diavolo.