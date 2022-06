Milan Under 15 sul tetto d’Italia: decide il goal di Camarda

Per il bomber rossonero – classe 2008 – si tratta della rete numero 22 in stagione. Per il Milan , invece, si tratta del terzo titolo di categoria, con l’ultimo hurrà risalente al 2010, sempre sotto la guida di Roberto Bertuzzo.

I Diavoli conquistano il Tricolore al termine di un cammino lungo, pieno di insidie, e contro avversari di grande valore. I ragazzi di Mister Bertuzzo hanno infatti chiuso in vetta al proprio raggruppamento – 41 i punti conquistati in 18 giornate, arricchiti da 48 gol fatti e 19 subiti – davanti rispettivamente ad Atalanta e Inter tra le altre. Il cammino dei nostri ragazzi è proseguito poi con un percorso netto nei Playoff, dove il Milan non ha conosciuto altro risultato se non la vittoria. Udinese, Frosinone e Roma, in ordine, le squadre incrociate dai rossoneri lungo la strada verso il sogno, realizzato con la conquista del titolo.