Milan, raggiunti un milioni di iscritti sul canale YouTube

Ecco il comunicato e il video di ringraziamento del club di via Aldo Rossi per il ringraziamento ai tifosi per aver raggiunto il milione di iscritti su youtube

Redazione Il Milanista

Con un comunicato sul proprio sito internet, il Milan ha annunciato di aver raggiunto l'incredibile numero di un milione di iscritti sul proprio canale Youtube. Ecco il comunicato ufficiale e il video di ringraziamento

GRAZIE UN MILIONE, ROSSONERI!

Il Milan raggiunge un milione d'iscritti sul proprio canale YouTube, grazie alla crescita più alta del numero di subscribers registrata nell'attuale stagione tra le squadre di Serie A

Il Milan raggiunge un milione di iscritti sul proprio canale ufficiale YouTube: un importante traguardo per il Club, tagliato in diretta con i tifosi rossoneri durante la "Live reaction", format Twitch esportato anche su YouTube per la prima volta in occasione del big match della 23° giornata di Serie A tra Milan e Juventus.

Il canale ha vissuto una crescita esponenziale dall’inizio della corrente stagione sportiva, registrando un +31% di iscritti, in termini assoluti la crescita più alta tra tutte le squadre della Serie A con un totale di 167mila nuovi subscribers, e un +36% di visualizzazioni grazie alla quale il Club ha raggiunto un numero quattro volte superiore rispetto a quello rilevato nel 2018. In continua crescita anche il numero di membership sottoscritte su YouTube, attraverso cui da metà ottobre gli utenti hanno la possibilità di accedere a contenuti esclusivi come i live delle conferenze stampa, gli allenamenti settimanali e i tanti dietro le quinte delle squadre rossonere. Contenuti che si aggiungono ai tantissimi contenuti già fruibili da tutti i milanisti del mondo, compresa l’intervista esclusiva per i 40 anni di Zlatan Ibrahimovic, uno dei video più visualizzati di questa stagione con oltre 600mila visualizzazioni.

Il raggiungimento del milione di iscritti sul canale YouTube riflette gli sforzi intrapresi dal Club nel suo percorso di innovazione e digitalizzazione, che ha trovato un momento fondamentale lo scorso anno con il lancio dei nuovi Studios, importante asset per il Club per la produzione interna di contenuti multimediali proprio per i diversi canali rossoneri. In questo percorso, il Milan è infatti sbarcato sulle piattaforme social più di tendenza negli ultimi due anni e mezzo per riuscire a comunicare ed ingaggiare in modo più efficace con gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri nel mondo. Tra queste TikTok e la piattaforma cinese di short video Kuaishou – lanciata nel dicembre 2021, portando a ben otto piattaforme social la propria presenza sul mercato cinese – ma soprattutto il proprio canale Twitch, attualmente il più seguito tra quelli delle squadre di Serie A e tra i migliori considerando anche tutti i competitor europei. Inoltre, i rossoneri hanno dato vita ad AQM, la propria squadra di eSports in partnership con QLASH, e stretto collaborazioni con realtà che incarnano perfettamente la volontà del Club di connettersi con i propri tifosi in maniera innovativa quali Google, Apple e Tidal. Grazie anche a tutte queste iniziative, il Milan è risultato il brand più forte di tutta la Serie A secondo uno studio pubblicato questo dicembre da YouGov, autorevole società di ricerche e analisi di mercato.

Aver raggiunto quota un milione di iscrizioni su YouTube avvalora dunque ulteriormente l'impegno profuso dal Club in campo digitale e rispecchia appieno la sua visione e la sua volontà di posizionarsi come leader nel dare forma al futuro dentro e fuori dal terreno di gioco.