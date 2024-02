Milan, ufficializzate date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata di Serie A

Nella 29esima giornata i rossoneri sfideranno invece l’Hellas Verona. La gara in trasferta è prevista per il 17 marzo alle 15, sempre visibile su DAZN. L’ultima gara del mese, valida per la 30esima giornata di campionato, si disputerà contro la Fiorentina. Anche questo match sarà in trasferta e si disputerà il 30 marzo alle 20:45. Questa gara verrà trasmessa sia da DAZN che da Sky.