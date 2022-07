Milan, è ufficiale: chiuso un colpo grosso! L’ex PSG ha scelto il Diavolo

Il Milan cercava il più classico dei colpacci: il top player preso senza strapagare. Quello che ti può permettere di dominare una stagione

Redazione Il Milanista

Non solo il Milan maschile ma anche quello femminile lavora sul mercato. Cerca quel talento in grado di cambiare le sorti del prossimo campionato. In Serie A femminile, la Juventus è la grande favorita - un po' come se fosse il PSG in Francia o il Bayern Monaco in Germania. Non ci sono paragoni, si sa già chi vince prima ancor di iniziar la stagione. Il Diavolo coi tacchi non ci sta, non accetta questo trattamento: vuole di più. Attualmente è la terza/quarta forza del campionato. I tifosi - e la dirigenza - non sono soddisfatti. Vogliono cercare di essere a pari livello (o quasi) con la Vecchia Signora. Vogliono giocarsela, anche solo come outsider, ma vogliono giocarsela.

E non a caso, la società meneghina ha appena chiuso - ed ufficializzato - un colpo da 90. Tramite un comunicato sul proprio sito, il Milan ha confermato di aver acquistato a titolo definitivo la calciatrice Kosovare Asllani. Classe 1989, di nazionalità svedese, è il colpo destinato a far scombussolare le carte in tavola. Certo, molte volte un solo colpo non basta - vedi Cristiano Ronaldo proprio alla Juventus - per stravolgere la stagione. Può essere però utile per reindirizzare la squadra verso altri obiettivi, ma non solo: avere un leader e un vincente in rosa può portare ad ottenere una mentalità da vincente. Basterà questo per i tifosi rossoneri?

In ogni caso, questo il testo del comunicato ufficiale del colpaccio pronto a ribaltare i valori in campo: "AC Milan è lieto di comunicare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Kosovare Asllani, a partire dalla stagione 2022/2023. L'attaccante della nazionale svedese, che in carriera ha giocato tra le altre nel Paris Saint-Germain, Manchester City e Real Madrid, ha firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2024". I piemontesi guardano a questo colpo con interesse e curiosità: riuscirà a far valere il proprio gioco ed il proprio talento in campo?