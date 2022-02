Milan-Udinese: tutto quello che non sai sul match di oggi

Ecco tutto quello che bisogna sapere in vista del match di oggi del Milan contro l'Udinese

Il sito dei rossoneri, acmilan.com, ha pubblicato tutte le curiosità sul match di oggi del Milan contro l'Udinese.

10 CURIOSITÀ SU MILAN-UDINESE

Le principali statistiche verso la 27ª giornata di Serie A dei rossoneri

Milan-Udinese a San Siro, 27ª giornata di Serie A. La fase caldissima della stagione si avvicina e i passi falsi concessi sono sempre meno: i friulani, fisici e abili nelle ripartenze, sono uno scoglio difficile da superare. Fischio d'inizio domani alle 18.45 a San Siro: ecco alcune statistiche e curiosità in vista della sfida.

SCONTRI DIRETTI

1- 94º confronto in Serie A tra Milan e Udinese: i rossoneri sono avanti nel bilancio grazie a 41 successi contro i 17 dei friulani - 35 pareggi completano il quadro nella competizione.

2- Il Milan non ha perso alcuna delle quattro sfide di Serie A contro l'Udinese dall'arrivo di Stefano Pioli: l'ultimo allenatore ad essere rimasto imbattuto nelle sue prime cinque panchine in rossonero contro i friulani è stato Alberto Zaccheroni tra il 1998 e il 2000.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

3- Tra le squadre affrontate almeno 40 volte fuori casa in Serie A, contro nessuna l'Udinese ha vinto meno partite che contro il Milan (cinque successi in 46 trasferte contro i rossoneri).

STATO DI FORMA

4- Dopo 26 partite giocate, il Milan si ritrova con gli stessi punti della scorsa stagione (56) - tuttavia rispetto allo scorso campionato, i rossoneri hanno migliorato l'attacco (52 v 50 gol fatti) e la difesa (28 v 30 gol subiti).

5- Il Milan non ha subito gol nelle ultime due partite interne di campionato (0-0 v Juventus e 1-0 v Sampdoria) - non arriva a tre di fila in casa tenendo la porta inviolata nella competizione dall'ottobre 2020, unica occasione sotto la guida di Stefano Pioli. Il Milan ha giocato 20 partite di Serie A di venerdì, tenendo la porta inviolata in 10 di queste.

STATISTICHE GENERALI

6- Il Milan è la squadra che ha registrato più dribbling riusciti nel campionato in corso: 304 - Rafael Leão guida questa stessa classifica nella sezione individuale (61).

7- Il Milan ha il miglior attacco di questa Serie A per quel che riguarda la prima (19 gol) e l'ultima (21) mezzora di partita - nei primi 30 minuti di gioco i rossoneri contano più del doppio delle marcature dell'Udinese (19 v 9).

FOCUS GIOCATORI

8- Theo Hernández (3144) e Rafael Leão (2625) sono i due giocatori di questa Serie A che hanno percorso più metri con movimenti palla al piede in avanti - il portoghese guida inoltre il campionato per numero di movimenti palla al piede terminati con una conclusione (24), situazioni di gioco che gli hanno fruttato tre reti.

9- Con l'assist per la rete di Messias nell'ultimo turno di campionato, Theo Hernández ha stabilito il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (sei) - il francese è, con Ibrahimović e Leão, uno dei tre rossoneri che hanno preso parte a più reti nel torneo in corso (10).

10- La prossima sarà la 50ª presenza da titolare in tutte le competizioni con la maglia del Milan per Sandro Tonali - nessun giocatore rossonero ha iniziato più partite da titolare in questa stagione rispetto al classe 2000 (26).