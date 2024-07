Milan, l’Udinese per Samardzic chiede 25 milioni: possibile contropartita?

Come riportato da Il 'Corriere della Sera' i rossoneri si sono già seduti al tavolo con il padre-agente del calciatore, Mladen, tenendo conto che le commissioni non rappresentano un ostacolo nei negoziati. Ma l'Udinese valuta il suo giocatore, autore di 6 gol e 2 assist in 34 partite nell'ultima edizione della Serie A, circa 25 milioni di euro. Motivo per cui i rossoneri vorrebbero abbassare la cifra con l'inserimento di una contropartita tecnica. Come si legge tra le righe del giornale, i diavoli vorrebbero inserire nell'operazione il cartellino di Yacine Adli.