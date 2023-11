MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Udinese

Minuto 59 - Sacchi fischia il calcio di rigore per i friulani. Ebosele si mette in proprio ed entra in area, finendo a terra dopo un contrasto con Adli. Non c'è un vero e proprio step on foot del centrocampista rossonero, ma un contatto lieve. Dopo il check l'arbitro conferma il rigore senza on field review. Decisione molto discutibile.