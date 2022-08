FORMAZIONI UFFICIALI | Milan-Udinese: Rebic per Giroud, solo panchina per CDK

Ecco le scelte di formazione ufficiali di Stefano Pioli per la sfida tra Milan-Udinese, valida per la 1° giornata di Serie A 2022/23

Manca solo un'ora al primo fischio della nuova stagione di Serie A. Milan e Udinese daranno l'avvio al nuovo campionato, insieme a Sampdoria-Atalanta. Gli uomini di Pioli giocheranno con lo scudetto sul petto, da campioni in carica in una cornice di 70.000 tifosi rossoneri , a conferma che l'entusiasmo non si è spento mai. Servirà partire subito forte con una vittoria contro i friulani. Vediamo insieme le scelte del tecnico rossonero per la 1° giornata di Serie A 2022/23 .

Linea difensiva collaudata in casa Milan, con Maignan a difendere i pali della porta del Diavolo e una line a quattro composta da: Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Scelte obbligate a centrocampo, dove Pioli deve fare a meno dell'infortunato Sandro Tonali. Per la linea mediana del campo il Milan schiera Ismael Bennacer, in coppia con Rade Krunic. Nel trio dietro la punta solo panchina per Charles De Ketelaere, con Pioli che conferma il trio della passata stagione con Messias che vince il ballottaggio con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, pronto a riaccendere il motore sulla fascia sinistra. Davanti spazio ad Ante Rebic al centro dell'attacco rossonero. Il croato partirà da titolare viste le condizioni non brillanti di Olivier Giroud che ha recuperato ieri da un affaticamento muscolare. Non sarà della partita Divock Origi, ancora alle prese con un infortunio.