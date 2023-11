Milan-Udinese: Curva Sud e Aimc in silenzio per i primi 15′: ecco perché

Alle 20:45 ci sarà il calcio d'inizio del match tra Milan e Udinese: a Curva Sud Milan e l'Aimc resteranno in silenzio per i primi minuti

Questa sera alle 20:45 il Milan ospiterà l' Udinese nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono tornare a vincere dopo una sconfitta e un pareggio nelle ultime due di campionato.

All'inizio del match però lo stadio sarà più silenzioso del solito. Secondo quanto riferito da Tuttosport infatti, la Curva Sud Milan e l'Aimc resteranno in silenzio nei primi 15 minuti della partita . Questa iniziativa è dovuta alle proteste per il caro biglietti dei settori ospiti .

Nell ultime ore c'era stato anche il caso riguardante i biglietti per Lecce-Milan . Inizialmente i tagliandi erano stati messi in vendita a 60 euro , ma il club salentino poi ha r imodulato il costo a 35 euro .

