Milan | Tutti vogliono Theo Hernandez: i francesi restano alla porta

A Parigi non si accontentano di Achraf Hakimi e puntano con forza il terzino rossonero per cementare definitivamente le fasce

Redazione Il Milanista

Il Milan quest'anno sta portando avanti una grandissima campagna di mercato. Ma dopo il tanti acquisti di rilievo per rinforzare la compagine, è tempo rinnovi per blindare le pedine più importanti dei rossoneri; oltre contratto di Mister Pioli,i diavoli dovranno lavorare per trattenere il centrocampista ivoriano Frank Kessié e il terzino francese Theo Hernandez.

In particolare per quest'ultimo, le voci di mercato impazzano e arrivano propria dalla sua madre patria. Secondo i quotidiani francesi, il Paris Saint-Germain continua ad essere sulle sue tracce dell'esterno, dopo l’arrivo sulla fascia opposta di Achraf Hakimi dai ‘cugini’ dell’Inter per oltre 60 milioni di euro, i parigini vorrebbero provare cementare il reparto con "la locomotiva" rossonera. Ma ci sono due grossi ostacoli sulla strada di questa trattativa.

Il terzino del Milan

Arrivato dal Real Madrid nel 2019 per 20 milioni di euro circa, Theo Hernandez si è imposto con la maglia del Milan a suon di gol e prestazioni di altissimo livello, che non sono passate inosservate, soprattutto in casa PSG, come detto.

Ma ci sono due grandi ostacoli da superare per i parigini, secondo ‘canal-supporter.com’: il primo è rappresentato dall’entourage del calciatore, che non vuole fare scelte affrettate e ritiene più giusto continuare l’esperienza a Milano per almeno un'altra stagione; la secondo opposizione è costituita dal club meneghino, desideroso di trattenere il suo gioiello.

Dati i tanti impegni dei diavoli, la presenza di Theo in squadra sarà fondamentale, soprattutto in vista della partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Naturalmente però, a fronte di un’offerta di altissimo livello, il Milan potrebbe prendere in considerazione l’idea di separarsi dal francese. Una possibilità, al momento, decisamente lontana

Tentazione Nazionale

Il terzino sta bene a Milano ed è felice ma potrebbe decidere di rientrare in Francia per conquistarsi un posto tra la compagine campione del mondo. Per ora, il difensore è stato uno dei grandi esclusi dalla lista del commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, per Euro 2020.

Una decisione che ha lasciato di stucco, vista la grande stagione disputata con la maglia del Milan, ma il selezionatore transalpino ha già dimostrato di non voler contare sul 23enne calciatore. Per questo Hernandez potrebbe voler rientrare, così da togliere ogni dubbio al Ct francese e assicurarsi un mondiale da protagonista.