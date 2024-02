Milan, tutti pazzi per Matteo Gabbia: omaggiato sui profili social

Tutto il mondo Milan è stato colpito positivamente da Gabbia al suo ritorno a gennaio. Ecco il post di oggi del club

Da quando è tornato dal prestito al Villarreal a gennaio, Matteo Gabbia ha colpito in senso positivo tutto il mondo Milan. Il difensore ha messo in campo prestazioni di alto livello, facendo ricredere chi non era favorevole a un suo ritorno in rossonero.

Il centrale ha totalizzato sette presenze da quando è tornato, di cui la prima di sei minuti, la seconda in Coppa Italia di 39, mentre nelle altre gare è partito da titolare. In più c’è da sottolineare il gol decisivo messo a segno contro il Frosinone, che ha permesso ai Diavoli di sbancare lo Stirpe in rimonta.

Fino a questo momento i rossoneri hanno incassato sette reti con lui al centro della difesa, che però non ha commesso errori o distrazioni. Anche ieri sera Gabbia si è differenziato e così l’account ufficiale del Milan ha voluto omaggiarlo su X scrivendo: “Come si dice 'Gabbia' in inglese? WALL (Muro in italiano, ndr)".

