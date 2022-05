Verona-Milan, Tudor: “Sarà una bella partita. Il Milan corre tanto”

Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena la sfida fra l'Hellas Verona ed il Milan, match valido per la 36esima giornata di Serie A

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi andrà in scena la sfida fra l'Hellas Verona ed il Milan, match valido per la 36esima giornata di Serie A. Gli uomini di Stefano Pioli dovranno obbligatoriamente trovare i tre punti per contro-sorpassare i cugini nerazzurri, usciti vincitori dalla sfida contro l'Empoli. Sarà certamente una gara molto complicata per i rossoneri, poichè il Verona vorrà eguagliare il proprio record personale di punti e di goal fatti. Con Mandorlini infatti l'Hellas si fermò a quota 62, contri i 61 attuali.