Milan, Tuchel avverte le milanesi su Chalobah: le dichiarazioni

Non è un mistero che Maldini e Massara siano alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto arretrato. Il duo della dirigenza rossonera continua a monitorare più profili. Da Tanganga passando per Thiaw a piste che si sono scaldate negli ultimi giorni. Tra queste c'è quella che porta dritto a Trevoh Chalobah , difensore classe 1999 di proprietà del Chelsea . L'affare potrebbe sbloccarsi una volta messo a segno un colpo dagli uomini di Stamford Bridge. I Blues, infatti, continuano a trattare con il Leicester per arrivare a Wesley Fofana. Una volta concluso l'affare, Chalobah potrebbe lasciare la capitale inglese e molte squadre stanno monitorando la situazione. In Italia la concorrenza per il calciatore arriva da Milano. I nerazzurri hanno la stessa necessità del Milan di prendere un difensore e potrebbe accendersi un derby di mercato.

Tuttavia l'affare si è raffreddato per stessa ammissione del tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel. Nella conferenza stampa prima della sfida con il Leeds il tedesco ha parlato così: "Trevoh gioca come sostituto di Kalidou Koulibaly che è squalificato, quindi è stata una decisione facile per noi. Sente un po’ la pressione del ruolo diverso. L’anno scorso è entrato nella squadra come lo sfidante che cercava di irrompere nella squadra perché nessuno sapeva cosa potesse offrire. Ora ho la sensazione che stia crescendo come giocatore e stia mettendo molta pressione e aspettativa su se stesso. Questa è una progressione normale per un giovane come Trevoh e noi crediamo in lui. Oggi è la sua occasione per dimostrarlo e di solito possiamo sempre fare affidamento su di lui per esibirsi".