Milan, se salta Renato Sanches pronta l’alternativa: necessari 10 milioni

Il primo reparto da rafforzare è la difesa, con Tomori e Kalulu che hanno bisogno di un valido sostituto. Dalla prossima stagione tornerà anche a disposizione Kjaer dopo il lungo infortunio, ma un altro innesto è necessario. Inoltre i rossoneri vogliono provare ad acquistare Renato Sanches , anche se la situazione è peggiorata negli ultimi giorni. Tuttavia secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, resta viva una piccola speranza per il Milan. Il giocatore infatti ha dato da tempo la parola ai rossoneri , favorevole a un trasferimento in Italia e potrebbe decidere di non accettare il trasferimento al PSG.

Vediamo insieme le parole del collega sulla trattativa in corso e sulla possibile alternativa trovata dai rossoneri: “L’offensiva del PSG per Renato Sanches è concreta ma il Milan non è uscito di scena dato che lo stesso giocatore ha dato da tempo la parola ai rossoneri. Maldini e Massara, in attesa dei loro rinnovi, stanno pensando a un piano B che si chiama Veretout. Il giocatore della Roma piace molto a Maldini. Su di lui c’è anche il Marsiglia. Per prenderlo bastano 10 milioni. Poi c’è Botman. Il PSG sta cercando un difensore ma per ora è andato su Skriniar. Se non dovesse arrivare Skriniar potrebbe tornare su Botman. Poi c’è anche il Newcastle e si rischia una vera e proprio asta. Il Milan comunque non ha intenzione di rilanciare e pareggiare altre offerte. Nel caso sfumasse Botman, c’è Bremer su cui l’Inter è avanti da tempo”.