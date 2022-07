Milan, caccia al trequartista: verso un ridimensionamento di Brahim Diaz?

Il numero 10 rossonero resterà almeno per un altro anno alla corte di Pioli. La prossima stagione sarà decisiva per valutare il suo futuro.

I rossoneri vogliono portare a Milanello un profilo di qualità, un tassello luminoso da aggiungere al mosaico di Stefano Pioli nel ruolo di trequartista . La priorità assoluta nelle idee di Maldini e Massara . Nella lista del duo rossonero figurano diversi nomi e si sta valutando ogni pista possibile tra occasioni e investimenti cospicui. Quel che è certo è che il Diavolo porterà a termine un'operazione ma bisogna valutare con cura pro e contro di ogni affare. Quel reparto ha convinto poco nella passata stagione con Brahim Diaz , unico trequartista puro a disposizione di Pioli, che non ha inciso. Lo spagnolo di proprietà del Real Madrid resterà almeno per un altro anno a Milano , sotto la visione attenta della dirigenza che ha rimandato al prossimo giugno i discorsi sul futuro del 10 rossonero.

La nuova proprietà di Rebdird ha infatti una clasuola con il diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro per il calciatore, cifra che già in questa sessione di mercato i rossoneri hanno provato ad abbassare con il Real Madrid . Come detto, però, la questione verrà trattata al termine della nuova stagione, con il prestito biennale di Diaz che scadrà il 30 giugno 2023 . Ad ogni modo sarà difficile immaginarsi che lo spagnolo avrà a disposizione gli stessi minuti che ha avuto nell'ultima stagione. Il Milan è alla ricerca di un colpo importante, di caratura internazionale che possa garantire quel salto di qualità ai rossoneri.

Diaz non ha convinto ma resterà comunque nelle idee di Pioli almeno per la prossima stagione. Il nativo di Malaga è ancora molto giovane e ha ampi margini di miglioramento. Il tecnico rossonero si è espresso positivamente sulle qualità del ragazzo, che gode della sua fiducia. Nella prossima stagione dovrà convincere i più scettici e soprattutto gli addetti ai lavori in casa Milan per sperare nel riscatto dei rossoneri dai blancos.