Milan, cercasi trequartista: 4 profili nel mirino dei rossoneri

I rossoneri sono da tempo alla ricerca di un trequartista che aggiunga qualità al reparto offensivo. Ecco tutti i nomi più caldi:

Redazione Il Milanista

Il Milan punta a rinforzarsi e la priorità è regalare a Stefano Pioli un trequartista di livello per la prossima stagione. In quella posizione il tecnico rossonero nella passata stagione ha potuto puntare solo su Brahim Diaz, l'unico vero trequartista a disposizione in rosa. Tuttavia, sono stati tanti gli esperimenti tentati dall'allenatore rossonero. Spesso Kessié e Krunic sono stati provati ed adattati in quel ruolo. Inoltre il rendimento di Brahim Diaz non è sempre stato all'altezza delle aspettative.

L'addio di Frank Kessié porterebbe a pensare che il Milan possa virare su un giocatore con caratteristiche simili a quelle dell'ivoriano. In mediana, però, i rossoneri possono contare sul duo Tonali-Bennacer, sul rientro dal prestito di Pobega e sull'apporto di Krunic. Ecco perché i rossoneri puntano a rinforzare la trequarti campo come priorità assoluta. Sono in quattro i profili attenzionati maggiormente, tutti calciatori che possono anche ricoprire il ruolo di esterno destro, altro reparto che merita un ritocco.

HAKIM ZIYECH

Il marocchino di proprietà del Chelsea è in uscita dai blues ed è un nome nuovo nella lista del Milan. Classe, talento ed esperienza internazionale: sarebbe un colpo ad effetto. I londinesi che avrebbero aperto al prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia resta da limare la distanza sull'ingaggio con l'entourage del calciatore che attualmente percepisce circa 6 milioni di euro a stagione.

CHARLES DE KETELAERE

Una pista mai tramontata per il Milan. Non una vera e propria occasione di mercato perché il Bruges chiede una cifra superiore ai 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Un profilo giovane di grande prospettiva e con ampi margini di miglioramento che vuole consacrarsi in un grande club. Il Milan lo segue da tempo.

PAULO DYBALA

Un colpo che può far sognare i tifosi rossoneri. Sicuramente la trattativa più complessa da portare a termine. I nerazzurri hanno da tempo stretto i contatti con il calciatore, anche se al momento hanno un po' congelato l'operazione per chiudere la trattativa per il ritorno di Lukaku. Il nodo ingaggio rappresenta lo scoglio più grande. Al momento è molto difficile ipotizzare un suo passaggio al Milan, ma per caratteristiche sarebbe il profilo ideale per Pioli.

HAMED JUNIOR TRAORÈ

Un altro profilo giovane e talentuoso di scuola neroverde. L'ivoriano di proprietà del Sassuolo è reduce dalla sua migliore stagione in carriera ed ha attirato l'attenzione di molti top club. Il Milan guarda la situazione da diretto interessato ma anche in questo caso servirà investire una cifra importante per convincere la cara bottega emiliana. Il Sassuolo infatti chiede una cifra che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro per lui.