Il Milan vuole rinforzare la trequarti: tornano di moda due profili

Maldini e Massara vogliono regalare un colpo sulla trequarti campo a Stefano Pioli. Due vecchi obiettivi tornano nel mirino.

Redazione Il Milanista

Alcuni reparti hanno convinto poco dalle parti di Milanello e il Milan cerca rinforzi per la prossima stagione. In quella appena conclusa i rossoneri hanno sollevato il 19° scudetto della loro storia e gettato le basi per costruire una rosa ancora più competitiva per il futuro. Un trofeo sollevato nel cielo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, squadra in cui militano due profili che il Milan segue da tempo e che ora, secondo quanto rileva tuttosport, sono tornati di moda.

Il primo risponde al nome di Hamed Junior Traorè, calciatore che ha catturato l'interesse di tante squadre in Serie A. L'ivoriano è reduce da una stagione di assoluto livello in cui ha collezionato 8 gol e 4 assist tra Serie A e Coppa Italia. L'ex Empoli è arrivato a Sassuolo nell'estate 2020, in prestito con diritto di riscatto. I neroverdi prima della passata stagione hanno esercitato la clausola e riscattato il classe 2000 versando nelle casse dell'Empoli 16 milioni di euro. Il Milan sembrerebbe molto interessato, sarebbe un profilo in linea con le idee della dirigenza: giovane e di prospettiva. Gli emiliani sono però da sempre una bottega cara e per convincerli i rossoneri dovrebbero mettere sul piatto 25-30 milioni di euro.

L'altra pista è un affare diametralmente opposto al primo e riguarda Filip Djuricic. Il trequartista serbo andrà a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non sembra intenzionato a rinnovare con il Sassuolo. Al contrario di Traorè ha visto poco il campo in questa stagione, complice un grave infortunio che lo ha tenuto ai box da fine ottobre. Un ottimo inizio di stagione e poi la lunga assenza per i problemi fisici lo ha visto rientrare in campo solo a metà aprile. Da quel momento ha disputato solo 3 delle ultime 6 partite per un totale di 44' giocati. Un profilo esperto - è un classe 1992 - che potrebbe dare un impatto da subito ai rossoneri. Entrambi i calciatori sono seguiti dallo stesso agente, Giuseppe Giuffreda, in buoni rapporti con la società meneghina.