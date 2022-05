AC Milan International Academy sbarca in India: inaugurati 3 nuovi impianti

Il Milan ha annunciato di aver aperto tre nuove International Academy rossonere in India. Ecco il comunicato ufficiale.

Il Milan ha annunciato attraverso il sito ufficiale acmilan.com di aver inaugurato tre nuove Academy rossonere in India. Ecco il comunicato:

AC Milan International Academy sbarca in India e si arricchisce di tre nuovi presidi nello stato federale del Kerala. In collaborazione con Calicut Sport City LLT , AC Milan inaugura infatti le Academy rossonere nelle città di Kozhikode , Malappuram ed Ernakulam .

Il progetto formativo coinvolgerà attivamente ragazzi e ragazze dai 5 ai 18 anni , offrendo una proposta tecnica d'élite per accompagnare i giovani nella propria crescita sportiva e personale.

Già presente in Asia con Academy strutturate in Cina, Giappone, Kuwait e Vietnam, AC Milan accresce ulteriormente la propria presenza internazionale raggiungendo anche il territorio indiano, dove può contare su una fanbase di oltre 64 milioni di sostenitori, e conferma ancora una volta la propria volontà di presentarsi come punto di riferimento nel proprio settore a livello globale, oltre che nazionale.