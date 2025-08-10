Milan, trattativa vicino alla chiusura per Athekame: quando arriva

Il Milan è vicino a chiudere l’arrivo di Zachary Athekame. Ecco quando è atteso il giovane terzino destro a Miano

Il Milan è vicinissimo a chiudere con lo Young Boys per l’arrivo di Zachary Athekame. Il giovane terzino classe 2004 ha convinto gli osservatori rossoneri grazie alla sua solidità difensiva e alle qualità fisiche.

Secondo le ultime indiscrezioni la trattativa è vicina alla chiusura. Il club svizzero ha accettato di cedere il terzino destro per una cifra complessiva di 10,5 milioni di euro, bonus inclusi.

Si tratta di un investimento importante per un giocatore così giovane, ma il Milan lo ha considerato come il giusto rinforzo per la sua difesa.

Athekame ha spinto per trasferirsi in rossonero ed è atteso a Milanello nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.