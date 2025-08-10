Milan, trattativa vicino alla chiusura per Athekame: quando arriva
Home > Ultime notizie

Milan, trattativa vicino alla chiusura per Athekame: quando arriva

Stefania Palminteri
MILANO
10 Agosto, 11:58
Athekame
Il Milan è vicino a chiudere l’arrivo di Zachary Athekame. Ecco quando è atteso il giovane terzino destro a Miano

Il Milan è vicinissimo a chiudere con lo Young Boys per l’arrivo di Zachary Athekame. Il giovane terzino classe 2004 ha convinto gli osservatori rossoneri grazie alla sua solidità difensiva e alle qualità fisiche.

Secondo le ultime indiscrezioni la trattativa è vicina alla chiusura. Il club svizzero ha accettato di cedere il terzino destro per una cifra complessiva di 10,5 milioni di euro, bonus inclusi.

Si tratta di un investimento importante per un giocatore così giovane, ma il Milan lo ha considerato come il giusto rinforzo per la sua difesa.

Athekame ha spinto per trasferirsi in rossonero ed è atteso a Milanello nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 10 Agosto, 15:20
LIVE Chelsea-Milan 4-1: finisce con una sconfitta l’ultima amichevole dei rossoneri
Seguiamo assieme il live di Chelsea vs Milan, partita amichevole in questa pre season. Alle ore 16 si parte
Matteo Benedetti - 10 Agosto, 14:50
Chelsea-Milan: ecco le formazioni ufficiali dell’amichevole!
Lorenzo Focolari - 10 Agosto, 11:25
Milan, lo United si è convinto ma Hojlund no: le ultime sull’attaccante
Riccardo Focolari - 10 Agosto, 10:52
Milan, la dirigenza riflette: ecco quanto serve per Leoni e Comuzzo
Edoardo Pettinelli - 10 Agosto, 10:16
Milan, debutta oggi Modric: esordio dal 1’ minuto contro il Chelsea
Edoardo Benedetti - 10 Agosto, 09:41
Ordine: “Cessione Thiaw capolavoro economico, ma se il Milan cambia…”
Stefania Palminteri - 10 Agosto, 09:08
Milan, priorità trovare un difensore centrale: tre piste in Italia
x