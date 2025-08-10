Milan, la dirigenza riflette: ecco quanto serve per Leoni e Comuzzo
Milan, la dirigenza riflette: ecco quanto serve per Leoni e Comuzzo

Riccardo Focolari
MILANO
10 Agosto, 10:52
Allegri e Tare in ritiro con il Milan
Il Milan è alla ricerca di rinforzi per la difesa avendo definito la cessione di Thiaw. Ecco quanto serve per prendere i sostituti

Oltre a un terzino destro e un attaccante, ora il Milan dovrà trovare anche un sostituto di Malick Thiaw al centro della difesa.

Candidati

Nella lista di Tare il primo nome che si legge è quello di Giovanni Leoni del Parma, subito dopo seguito da Pietro Comuzzo della Fiorentina. Entrambi i difensori piacciono molto in via Aldo Rossi, ma prenderli non sarà semplice.

Trattative difficili

I giocatori costano entrambi più di 30 milioni di euro. Su Comuzzo c’è la concorrenza di due club tedeschi oltre al Manchester United. Invece su Leoni c’è il forte interesse dell’Inter, che però prima è chiamato a fare delle cessioni in difesa. Resta inoltre da convincere anche il Parma, che vorrebbe tenerlo per un’altra stagione.

