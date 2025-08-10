Milan, lo United si è convinto ma Hojlund no: le ultime sull’attaccante

In casa del Milan sono giorni di fuoco per quanto riguarda la situazione attaccante. Ecco le ultime su Hojlund

Il Milan continua a cercare il nuovo attaccante da affiancare a Gimenez per la prossima stagione. Il nome caldo da giorni è quello di Rasmus Hojlund.

Il Manchester United ha aperto alla possibilità di cederlo in prestito con diritto di riscatto, forte dell’arrivo di Sesko. Ieri Hojlund non è stato nemmeno convocato per l’amichevole contro la Fiorentina.

Da giorni il Milan ha intensificato i contatti con il club inglese, convinto che il danese possa essere il giusto rinforzo di qualità e prospettiva.

Tuttavia resta da convincere il giocatore. Hojlund vorrebbe infatti rimanere a Manchester e giocarsi le sue carte, ma la forte concorrenza lo relega ai margini del progetto tecnico. Il Diavolo proverà a convincerlo facendo leva proprio sulla possibilità di diventare il protagonista della formazione meneghina. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si potrà aprire la trattativa.